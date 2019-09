Il Messaggero: "Lazio, la Champions comincia a Ferrara"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"Lazio, la Champions comincia a Ferrara", si legge questa mattina sulle colonne de Il Messaggero. I biancocelesti in casa della SPAL cercano un successo per allungare in classifica. La sconfitta della passata stagione segnò l'inizio della crisi che costò il quarto posto. Inzaghi: "Vogliamo in tre punti, il pari del derby brucia ancora". Davanti al fianco di Immobile ballottaggio Caicedo-Correa.