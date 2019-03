© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Analisi del momento della Lazio sulle colonne de Il Messaggero. "Lazio, la Champions parte in panchina" è il titolo scelto dal quotidiano capitolino, che poi scrive: "I gol di Caicedo, la crescita di Patric e Bastos, le risorse per il quarto posto. La spinta all'ottimismo di Inzaghi arriva dalla valorizzazione degli ex 'emarginati'".