Il Messaggero: "Lazio, la clausura irrita ma prevale il sogno"

"Lazio, la clausura irrita ma prevale il sogno". Questo il titolo a pagina 26 che Il Messaggero dedica ai biancocelsti: "Disposti a tutto, o quasi, pur di lottare ancora per lo scudetto. In realtà i mugugni ci sono, eccome, anche a Formello: i calciatori sono irritati dalla clausura anticipata con pasti self-service modalità aereo, da giornate intere rinchiusi da soli per un'ora d'allenamento. Anche se hanno dato il loro ok a Lotito in caso di ritiro indispensabile e obbligatorio".