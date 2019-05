Il Messaggero: "Lazio, la Coppa salvafaccia"

Se Atene piange, Sparta non ride: questo, in sunto, il punto de Il Messaggero sulla stagione delle due squadre romane. Dopo aver analizzato il momento della Roma, il giornale si rivolge alla Lazio, dove le cose non vanno meglio. I biancocelesti, tuttavia, hanno ancora la possibilità di puntare su un trofeo: la Coppa Italia. Proprio per questo la competizione diventa la "Coppa salvafaccia", come titola il quotidiano: la sfida contro l'Atalanta potrebbe, insomma, salvare una stagione sotto le aspettative. Oltretutto, la vittoria della Coppa Italia permetterebbe l'accesso all'Europa League, ora come ora abbastanza complicato.

Rinforzi inadeguati, i big non hanno fatto la differenza - Le ragioni dei problemi di questa stagione sono riconosciuti da Il Messaggero sotto questi due aspetti. Difesa non sufficientemente rinforzata, al di là di Acerbi: sarebbe servito un altro innesto, come ad esempio Izzo, al posto di Bastos o Wallace. Il centrocampo sembrava essere rinforzato, ma per vari motivi Berisha e Badelj si sono rivelati dei flop. Anche i big hanno deluso, o quantomeno non reso quanto ci si aspettava: sotto la lente dunque sono finiti anche Luis Alberto, Milinkovic-Savic e persino Immobile.