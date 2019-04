© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

"Lazio, la rabbia è di rigore", scrive Il Messaggero nelle sue pagine sportive. Ko amaro della Lazio in casa del Milan, decisiva l'ingenuità di Durmisi nel finale: spallata a Musacchio e centro di Kessié dagli 11 metri. Furia biancoceleste per il mancato fischio di Rocchi dopo un contatto in area Milinkovic-Rodriguez. Rissa a fine gara.