© foto di stefano tedeschi

L'edizione odierna de Il Messaggero nelle sue pagine interne titola: "Lazio, la rivincita del figliol Cataldi". Figlio di Roma, nato sotto il simbolo dell'aquila. Da ripudiato ad amato. Cataldi e la Lazio storia di un grande amore. E poco importa se servono dei giri immensi per ritrovarsi, l'importante è che quando accada il legame diventi più forte di prima. E' caduto, si è rialzato, è maturato e ora è pronto a prendersi la Lazio. A piccoli passi ha scalato una montagna. Tutti pazzi per Danilo, un simbolo nel quale riconoscersi. Ha capito che non deve avere fretta, il futuro è dalla sua parte.