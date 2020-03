Il Messaggero: "Lazio, la via Lotito per lo scudetto"

"Lazio, la via Lotito per lo scudetto". Questo il titolo che Il Messaggero dedica a pagina 26 ai biancocelesti che al momento sono in testa alla classifica: "Inzaghi prepara la squadra sul campo, il presidente incide sulle date dei recuperi per consentire agli infortunati di avere sette giorni in più per tornare a disposizione".