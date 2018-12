Il Messaggero: "Lazio, la vittoria perduta"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"Lazio, la vittoria perduta", titola così Il Messaggero in edicola questa mattina. I biancocelesti, in Coppa come in campionato, continuano a deludere. I 3 punti mancano ormai dallo scorso 8 novembre. La squadra ha mostrato maggiore impegno, ma prende gol puntualmente da 10 gare. La fiducia a Inzaghi però è obbligata.