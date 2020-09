Il Messaggero: "Lazio, lista d'attesa per la difesa"

vedi letture

"Lazio, lista d'attesa per la difesa". Questo il titolo a pagina 28 che Il Messaggero dedica al mercato biancoceleste: "È qui la lista, ma può ancora essere modificata. Sino al 6 ottobre a mezzanotte c'è spazio per ogni sorpresa. Oggi ne verrà consegnata alla Lega solo una provvisoria. Quella utile per affrontare la prima, anzi la seconda. Si inizia il 26 settembre a Cagliari in trasferta, Inzaghi e Tare hanno stilato insieme l'elenco per la Sardegna, ma rischia di cambiare ancora. Certi i quattro giocatori del vivaio (Strakosha, Adamonis, Cataldi e Armini) e i quattro italiani (Acerbi, Immobile, Parolo e Lazzari) della rosa".