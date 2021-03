Il Messaggero: "Lazio, Lotito accusa la squadra di aver mollato dopo il pagamento degli stipendi"

vedi letture

Il Messaggero nell'edizione odierna dedica uno spazio ai biancocelesti con questo titolo: "Lazio, Lotito accusa la squadra di aver mollato dopo il pagamento degli stipendi". Il presidente ha parlato al termine dell'allenamento dopo 4 ko nelle ultime 5 ed ha spiegato ai suoi calciatori di essere deluso perché non vede più lo spirito nonostante i soldi siano arrivati anche in anticipo. "Venerdì voglio vedere un'immediata reazione". Mezz'ora di confronto prima dell'ora con Inzaghi e il suo staff nella quale ha abbassato le pretese del tecnico che reclama 60mila euro per rinnovare: forse nella sosta arriverà la firma fino al 2024, finalmente. La selezione conservatrice va contro le parole dell'allenatore che, come nel caso di Musacchio, non impiega il calciatore: la Lazio ha in mano l'opzione di un biennale che, se supererà le 10 presenze, avrà solo un premio a suo favore.