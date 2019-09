© foto di Mattia Verdorale

"Lazio, Lotito in campo per superare la crisi". Questo il titolo a pagina 32 del quotidiano Il Messaggero dedicato ai bianconcelesti di Simone Inzaghi che vengono da due sconfitte consecutive: Il presidente, furioso dopo il ko di Cluj, prepara il confronto con tecnico e squadra. Se la rotta tra Parma e Inter non cambierà scatterà il ritiro. Inzaghi, per ora, non rischia".