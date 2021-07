Il Messaggero: "Lazio-Luis Alberto, ultimatum e scintille. Lotito furioso"

vedi letture

Il Messaggero nell'edizione odierna dedica uno spazio alla Lazio. A tenere banco in casa biancoceleste è Luis Alberto che non si è presentato all'allenamento con Sarri. Lotito è furioso ed ha già inviato una lettera di diffida allo spagnolo, l'ultimatum a presentarsi al massimo nelle prossime ore o entro domani a Formello. I compagni e Sarri sono infastiditi dall'atteggiamento del Mago fuori dal campo e la minaccia di metterlo fuori rosa c'è ed è concreta. L'Inter non è più un'opzione e Luis Alberto non ha digerito che Inzaghi lo abbia sedotto per poi abbandonarlo con Calhanoglu a zero. Su di lui c'è il Villarreal, mentre Milan, Juventus e Atletico Madrid non si sono ancora mosse. Il presidente della Lazio chiede tanti soldi, ma può scendere fino a 45 milioni di euro per cederlo.