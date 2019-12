© foto di stefano tedeschi

"Lazio meraviglia. Regina di coppe", è il titolo scelto da Il Messaggero per festeggiare la vittoria biancoceleste di ieri in Supercoppa Italiana. "La squadra di Inzaghi vince la Supercoppa Italiana 2019. Il cielo di Riad si tinge di biancoceleste. Luis Alberto, Lulic e Cataldi. Tre nomi da scolpire nella memoria. Istantanee di un successo strameritato. Una lezione agli otto volte campioni d'Italia sconfitti per 3-1. La seconda volta nello spazio di 15 giorni e con lo stesso risultato. In campionato era finita con gli applausi dell'Olimpico a Immobile e compagni, in Arabia Saudita con un altro trofeo alzato da Capitan Lulic", le parole del quotidiano.