Il Messaggero: "Lazio, Milinkovic resta a casa"

© foto di stefano tedeschi

Il serbo Sergej Milinkovic Savic si toglie dal mercato, e così Il Messaggero titola: "Lazio, Milinkovic resta a casa". Il centrocampista biancoceleste dichiara: "Qui sto bene, ho in testa solo questa squadra. Lo United? Discorso chiuso, nessun problema". Poi qualche rassicurazione sull'infortunio, definito "non grave". Simone Inzaghi potrà quindi contare su Milinkovic Savic anche nella prossima stagione, a meno di clamorose trattative last minute.