© foto di Mattia Verdorale

"Lazio nelle mani di un sergente". Questo il titolo a pagina 28 che Il Messaggero dedica alla Lazio: "La forza della mediana dipende dal futuro di Milinkovic. Inzaghi vuole trattenerlo per puntare alla Zona Champions. La cessione o meno del serbo sposta gli equilibri. Non c'è in rosa un altro con le sue caratteristiche".

Mercato Lazio - "Yazici sfumato, piace Muldur". Spazio a pagina 27 al mercato in entrata biancoceleste e al futuro di Milinkovic-Savic: "Ultima chiamata per United e Tottenham: possono tentare l'assalto a Milinkovic a meno di 72 ore dal gong di mercato in Premier. La Lazio ha perso intanto Yazici (finito al Lille) come sostituto, ma Tare giura di avere un altro mister X in mano".