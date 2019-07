Il Messaggero: "Lazio, occhi su Llorente"

© foto di Mattia Verdorale

"Lazio, occhi su Llorente". Questo il titolo che Il Messaggero dedica a pagina 32 ad uno dei possibili obiettivi per l'attacco biancoceleste, ovvero, Fernando Llorente: "Lo spagnolo, svincolatosi dagli Spurs, è la novità per l'attacco qualora Caicedo dovesse rifiutare il rinnovo. Sull'ex Juventus c'è anche la Fiorentina. Inzaghi lo ritiene perfetto per i cross di Lazzari e Jony Neto in uscita".