Il Messaggero: "Lazio, ok i cambi sono giusti".

3 milioni e obbligo di riscatto fissato a ulteriori 12. Andrea Petagna che è corazziere ma non fromboliere, è stato il colpo più costoso della storia della SPAL Ferrara ma lo score in carriera aveva fatto dubitare i tifosi degli estensi. A Bergamo il suo addio e il contestuale arrivo...

Tre gare per il futuro: Gattuso in bilico. O sarà rilancio o addio

Juve-Pogba, contatti con Raiola. E lo United non si opporrà all'addio

Milan, il salvagente Donadoni in pole in caso di crisi

Via dall'Inter ma col 31,05%: Thohir, cinque anni e zero tituli

Inter, no a 75 milioni per Skriniar: rifiutata la maxi offerta United

CR7 l'insostituibile: Allegri e il turnover, non per il portoghese

Koulibaly: "Quando andrò via piangerò. In Italia razzismo contro il Sud"

Milan, suggestione Leonardo: il dirigente può tornare in panchina

Benassi, l'ex in cerca di rivincite. Nel mirino c'è la maglia azzurra

Frosinone, Ciofani: "Non vinceremo il titolo ma lotteremo fino all'ultimo"

Roma, De Rossi prepara il rinnovo. Poi il futuro da tecnico in casa

Bel gioco vs. risultati: l'Empoli alle prese con la macchina perfetta bianconera

Sampdoria, Giampaolo: "Col Milan per misurare la nostra forza"

Ventura, a Cagliari è uno spareggio: il Chievo non può più sbagliare

Milan, Leonardo traghettatore è un'ipotesi per arrivare a Conte

Cagliari, Maran: "Che emozione contro il Chievo. Felici per Pavoletti"

Lazio, ok i cambi son giusti. E' il titolo del pezzo dedicato ai biancocelesti de Il Messaggero oggi in edicola. Da Parma e Marsiglia arriva la conferma che quest'anno la rosa di Inzaghi è valida. Gli ingressi dalla panchina sono stati determinanti sia al Tardini che al Velodrome.

