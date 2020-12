Il Messaggero: "Lazio, pari a Benevento. E' il peggior avvio della gestione Inzaghi"

"Lazio, pari a Benevento. E' il peggior avvio della gestione Inzaghi". Questo il titolo che dedica Il Messaggero all'interno ai biancocelesti nell'edizione odierna. 4 punti nelle ultime 4, 18 in 12 partite: è la peggiore partenza di sempre per Simone. Il limbo nel quale si trova la Lazio li vede fuori da ogni piazzamento europeo ed il problema sta diventando la qualificazione alla Champions League, non la sfida al Bayern nehli ottavi: non centrarlo certificherebbe un anno negativo. In più la difesa ha subito il settimo gol nel finale di primo tempo. Un pareggio maturato anche per un Benevento non in serata di grazia che ha sprecato molto.