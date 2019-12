© foto di stefano tedeschi

L'edizione odierna de Il Messaggero titola oggi sui biancocelesti: "Lazio, pazza idea". "Scudetto. Una parola che pronunciata una mattina di inizio dicembre ha un suono strano e che non suona affatto familiare. Ma a forza di sentirla s'insinua nella testa e non ne esce più. Sì, ammettiamolo, forse è una pazza idea ma ogni impresa nasce da una follia. Per vincere lo scudetto bisogna scalare l'Everest. Nessuno dice che bisogna per forza arriva in cima per primi ma già solo partecipare alla spedizione vuol dire aumentare il livello", queste le parole del quotidiano dopo la bella vittoria sulla Juventus di sabato sera.