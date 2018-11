Il Messaggero: "Lazio, piccoli passi verso la Champions"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"Lazio, piccoli passi verso la Champions" è il titolo che Il Messaggero dedica quest'oggi alla formazione di Simone Inzaghi. Il tecnico, si legge: "Non fa drammi per il pareggio con il Sassuolo: si gode la sosta da quarto ma studia come evitare i blackout difensivi, decisivi in negativo nel passato torneo".