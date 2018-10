Il Messaggero, Lazio: "Porta aperta fuori casa"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Focus sul rendimento difensivo in trasferta della Lazio sulle colonne de Il Messaggero. "Porta aperta fuori casa" è il titolo scelto dal quotidiano capitolino che poi scrive: "La Lazio ha quasi sempre preso gol in trasferta, male che Inzaghi non riesce a curare per i continui cambi di uomini nella difesa a tre. L'infortunio di Luiz Felipe e i ripetuti errori di Wallace spingono il tecnico a sperare che a gennaio possa arrivare un altro centrale.