Il Messaggero: "Lazio, prove di sorpasso"

"Lazio, prove di sorpasso". Questo il titolo che Il Messaggero dedica a pagina 29 ai biancocelesti che oggi alle 15 sfidano all'Olimpico il Bologna: "La Lazo con i rossoblù hanno la chance di andare in vetta per una notte, sperando poi in un passo falso della Juve con l'Inter. Inzaghi non si fida del suo amico Mihajlovic: "La squadra ha il suo stesso carattere. Piedi per terra, non guardiamo in alto".