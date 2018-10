Il Messaggero: "Lazio regina di trasferte". A Parma 15° successo

© foto di Federico Gaetano

Fra Serie A ed Europa League Il Messaggero propone un analisi del momento della Lazio di Simone Inzaghi. "Lazio regina di trasferte". "A Parma - si legge - è riuscita a centrare la vittoria numero 15 lontano dalla Capitale in quattordici mesi di partite. La squadra di Inzaghi ora è chiamata a confermarsi in Europa League: giovedì gioca in casa del Marsiglia".