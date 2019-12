© foto di stefano tedeschi

"Lazio, Rennes va plus", titola Il Messaggero oggi in edicola sull'eliminazione dei biancocelesti. "La Lazio saluta l'Europa League. C'era bisogno di una impresa ma in casa del Rennes non c'è stata nessuna sorpresa. A dir la verità i biancocelesti non si sono proprio visti. I francesi vincono per 2-0 (doppietta di Gnagnon) rendendo inutile anche il successo del Cluj contro un Celtic pieno di riserve. Lazio al piccolo trotto e senza motivazioni fin dal primo minuto", il commento del quotidiano al match andato in scena ieri sera.