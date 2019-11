© foto di stefano tedeschi

Sezione sportiva de Il Messaggero oggi in edicola che dedica ampio spazio alla Lazio, titolando: "Einascimento nel nome di Inzaghi". Dalle stalle alle stelle. Bisogna toccare il fondo, vedere il buio pesto per ritrovare una luce abbagliante. La rinascita della Lazio parte da un primo tempo devastante. Dopo i primi 45' contro l'Atalanta la panchina d'Inzaghi non sembrava solo traballante, ma proprio in avaria, in alto mare. Sembrava aver perso il controllo, l'allenatore, la sua ciurma in balia delle crudeli ondate nerazzurre. Invece un discorso mirato («Se dobbiamo perdere, perdiamo da uomini») negli spogliatoi segna la resurrezione alla fine del tunnel.