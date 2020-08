Il Messaggero: "Lazio, ripartenza in salita. Isolati Patric e Correa"

Il Messaggero oggi in edicola titola in taglio alto di prima pagina: "Lazio, ripartenza in salita. Isolati Patric e Correa". Il Covid incombe anche sulla Lazio. Così la società ha deciso di scongiurare ogni pericolo e ha isolato il gruppo da qualche caso controverso. Nessuna comunicazione di tamponi con esito positivo, ma Adekanye, Patric e Correa restano a Roma ad allenarsi, ciascuno in modo singolo. Perché questa decisione? Sono stati in villeggiatura a contatto con soggetti che hanno contratto il virus, con loro rimane anche il dt Peruzzi, che sarà presente a Formello.