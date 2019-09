"Lazio-Roma, duello tattico e la sfida Immobile-Dzeko". Questo il titolo in taglio alto di prima pagina dell'edizione odierna de Il Messaggero. Quest'oggi alle 18 all'Olimpico andrà in scena il derby della Capitale, per la prima volta alla seconda giornata di campionato.

Vittoria Juve - "Sempre Juve: 4-3 al Napoli". Questo invece il titolo sulla supersfida di ieri sera con i bianconeri che, dopo essere rimontati da 0-3 a 3-3 dai partenopei, hanno avuto la meglio un autogol di Koulibaly a tempo scaduto.