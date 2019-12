Il Messaggero: "Lazio, senatori a vita o addio"

"Lazio, senatori a vita o addio". Titola così a pagina 29 Il Messaggero sui biancocelesti: "Radu, Lulic e Parolo sono ancora protagonisti con Inzaghi, ma il loro futuro è tutto da scrivere. Un mese per decidere. La società in estate aveva già deciso che l'eredità del bosniaco sarebbe stata presa da Jony sull'esterno: le difficoltà dello spagnolo possono cambiare il piano? Le valutazioni verranno fatte proprio a gennaio, nel mese del suo 34esimo compleanno: Lulic aspetta il rinnovo come regalo oppure sarà addio".