Il Messaggero: "Lazio, Simone all'esame di Pippo"

"Lazio, Simone all'esame di Pippo". Questo il titolo che Il Messaggero all'interno della sua sezione sportiva dedica ai biancocelesti che alla prima di campionato affronteranno il Benevento: "Amichevole fratricida. La Lazio fa le prove in vista di Cagliari, il Benevento per l'esordio in Serie A. Tutta colpa o merito - di Inter e Atalanta e dello slittamento della loro prima giornata. Così, due anni dopo, Simone ritrova Pippo di fronte in panchina, lui che aveva in parte contribuito sl suo esonero a Bologna".