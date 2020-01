© foto di stefano tedeschi

"Lazio, sognare non costa niente"; è il titolo con cui Il Messaggero apre la sezione dedicata ai biancocelesti. Sognare non costa niente. O quasi. Basta saper programmare. Avere l'occhio lungo e quel pizzico di fortuna che non guasta mai. Per approfondimenti rivolgersi alla Lazio. Numeri straordinari quelli dei biancocelesti di Inzaghi che viaggiano al ritmo di undici vittorie di fila, 45 punti, un terzo posto più che solido che per i non scaramantici, visto il pari dell'Inter e il recupero contro il Verona da giocare, è più un secondo posto. Una favola modello Leicester. Anzi meglio perché in Italia certi exploit hanno di solito una vena romantica che riporta al passato.