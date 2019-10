© foto di stefano tedeschi

La sezione sportiva de Il Messaggero titola così sui biancocelesti: "Lazio, solo rimpianti". La Lazio è ancora alla ricerca di sé stessa. E il percorso non sembra così semplice. Il problema è che di tempo ne è passato già troppo. Inzaghi sembra essersi incartato tra le pieghe dell'estetica e quelle della ragione. Rispetto alla passata stagione la Lazio ha un punto in meno. E soprattutto lo scorso anno di questo periodo aveva già affrontato Roma, Juve e Napoli. Delle big ad oggi ha sfidato solo l'Inter. Ecco perché l'amaro in bocca è tanto.