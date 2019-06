Il Messaggero: "Lazio, sono Robben dell'altro mondo"

© foto di stefano tedeschi

L'edizione odierna de Il Messaggero riporta, nella sua sezione sportiva, un'importante indiscrezione di mercato: "Lazio, sono Robben dell'altro mondo". Il presidente biancoceleste Claudio Lotito avrebbe messo sul suo taccuino Arjen Robben, stella olandese in uscita dal Bayern Monaco. Il numero uno biancoceleste vorrebbe fare un colpo in stile Miroslav Klose. Nel frattempo per gli esterni si torna a parlare di Matteo Darmian.