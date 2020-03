Il Messaggero: "Lazio, su Inzaghi le big d'Europa. Lotito tema la fuga e vuole blindarlo"

vedi letture

"Lazio, su Inzaghi le big d'Europa. Lotito tema la fuga e vuole blindarlo". Questo il titolo in taglio alto sulla prima de Il Messaggero in riferimento all'allenatore della Lazio: "Su Simone le big d'Europa, il suo contratto scafe a giugno del 2023. Il patron non vuole rischiare di perderlo e studia il modo per blindarlo. Tottenham, Psg, United e Arsenal si sono fatti avanti".