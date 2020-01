"Lazio sulle ali dell'entusiasmo". Titola così a pagina 26 Il Messaggero sui biancocelsti: "Inzaghi a Brescia senza il genio di Luis Alberto punta tutto sugli esterni per trovare nuovi gol. Il tecnico vuole sfruttare il momento d'oro per piazzare il colpo Champions da record. Nella penultima rifinitura a Formello il tecnico tiene tutti con il fiato sospeso. Addirittura prova Marusic a destra per far sorgere un improbabile dubbio. In realtà però c'è qualche ballottaggio".