"La Lazio torna a vincere a San Siro dopo 30 anni". Così titola in prima pagina in taglio alto l'edizione odierna de Il Messaggero a proposito della sfida di ieri sera tra Lazio e Milan. I biancocelesti, infatti, hanno battuto per 2-1 i rossoneri grazie alle reti di Immobile e Correa, trovando così una vittoria che mancava da trenta anni a San Siro. Ora la Lazio è quarta mentre la Roma è terza.