Il Messaggero: "Lazio, torna Stefano Mauri. Sarà vice di Tare"

© foto di Federico Gaetano

Igli Tare non lascia la Lazio, anzi a breve averà anche un valido braccio destro. Si tratta di Stefano Mauri, ex centrocampista e capitano biancoceleste, che sarà inserito nell’organigramma in supporto all’attuale direttore sportivo. Mauri, riferisce Il Messaggero, avrà ampio raggio d’azione e autonomia in specifiche competenze aiutando Tare a snellire la mole di lavoro e Peruzzi a fare da raccordo fra società e spogliatoio. Una novità che ha suscitato l’entusiasmo di molti nell’ambiente Lazio.