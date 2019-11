© foto di Alessio Del Lungo

"Tornare indietro di 30 anni per crescere". Questo il titolo all'interno de Il Messaggero, a pagina 28, in edicola questa mattina sulla Lazio. I biancocelesti non vincono a San Siro in campionato dal 1989: domani contro un Milan in crisi hanno l'occasione di sfatare il tabù dimostrando di essere maturi per il quarto posto.