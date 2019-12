"Lazio, turnover dei miracoli". Titola così a pagina 29 Il Messaggero sulla sfida dei biancocelesti in Europa League di domani sera: "La Lazio per centrare i sedicesimi deve battere il Rennes sperare che il Celtic vinca contro i Cluj. Inzaghi, in vista della sfida con il Cagliari, rivoluziona la squadra: sette cambi rispetto alla gara con la Juve".