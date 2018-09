© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"Lazio, tutte le ragioni del sergente". Momento non facile per Sergej Milinkovic-Savic, spiega Il Messaggero: il centrocampista serbo si sente pressione e il suo rendimento ne sta risentendo. Vanno avanti le trattative per il rinnovo: la prossima settimana il suo agente Kezman sarà a Roma.