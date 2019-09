© foto di stefano tedeschi

Quattro le reti rifilate dalla Lazio al Genoa, un'ottima risposta come chiesto da mister Inzaghi. E poi l'abbraccio tra il tecnico e Ciro Immobile subito dopo la rete dell'attaccante biancoceleste. Così l'edizione odierna de Il Messaggero titola: "Lazio, un abbraccio da tre punti". Il 4-0 con cui viene affondato il Genoa non lascia spazio ad altre interpretazioni. Il giusto happy ending dopo una settimana vissuta sull'ottovolante tra sconfitte, liti, strigliate e grigliate. Quattro reti in risposta a quello scarso cinismo che aveva condizionato i risultati delle gare precedenti.