Il Messaggero: "Lazio, un mago per l'emergenza"

© foto di stefano tedeschi

Il Messaggero oggi in edicola titola nella sua sezione sportiva: "Lazio, un mago per l'emergenza". Inzaghi studia il ritorno di Luis Alberto all'antico, forse è l'unica vera soluzione. Perché Correa è finito ko (ha preso un colpo al polpaccio, ma si tenta il recupero) nell'ultimo allenamento e Caicedo ha una clavicola fuori uso. In attacco, nonostante gli scricchiolii al ginocchio, stringerà ancora i denti Immobile, ma il tecnico non si fida di lanciare ancora dal primo minuto il baby Adekanye. Così Luis Alberto può rientrare sulla trequarti a inventare. Contro il Celtic, in Europa League, per lo spagnolo sarebbe la prima da titolare.