L'edizione odierna de Il Messaggero titola sulla Lazio, vittoriosa in casa sul Lecce: "Un poker da terzo posto". Quattro è un numero magico, tre, invece, è perfetto. La quaterna al Lecce vale il poker di vittorie in campionato (non accadeva dall'ottobre 2017) ma soprattutto il terzo posto il classifica a braccetto con l'incredibile Cagliari. Sorpasso alla Roma battuta dal Parma (gol dell'ex laziale Sprocati). Due punti di vantaggio sui giallorossi e sull'Atalanta fermata sullo 0-0 dalla Sampdoria. Domenica perfetta per Inzaghi e i suoi ragazzi che si godono una sosta in Paradiso. I biancocelesti faticano per conquistare i tre punti che fanno bene alla classifica e benissimo al morale colpito duro dopo il ko di giovedì contro il Celtic in Europa League.