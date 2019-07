Il Messaggero: "Lazio, un poker per Auronzo"

© foto di Mattia Verdorale

"Lazio, un poker per Auronzo". Questo il titolo a pagina 22 de Il Messaggero sulla squadra biancoceleste: "La società è pronta a ufficializzare gli arrivi di Jony, Lazzari, Adekanye e Vavro. Milinkovic in stand-by: andrà in ritiro". L'agente del serbo sarà nella capitale per fare il punto della situazione. Il PSG resta la pista più calda.