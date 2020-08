Il Messaggero: "Lazio, una beffa Real. Silva torna in Spagna"

"Lazio, una beffa Real. Silva torna in Spagna", si legge nella sezione sportiva de Il Messaggero. David Silva si prende gioco della Lazio e va al Real Sociedad. Un po' più di soldi e senza la Champions. Un colpo duro da mandar giù per la società biancoceleste che scopre il voltafaccia direttamente dal sito del club spagnolo. Il rifiuto in extremis è ferita da rimarginare. Per Lotito, ma soprattutto per la tifoseria che, fino all'ultimo, ha sperato di poter vedere il campione del City con la maglia laziale. Il no di Silva si porterà dietro tante cose, soprattutto il veder dilapidare in pochi minuti il bel patrimonio tecnico, d'immagine e di credibilità che la Lazio si era riuscita a conquistare dopo l'ultima stagione. Ora tutto vacilla. Il club di Formello, nonostante l'ultima settimana sofferta e di continui tira e molla, era convinta di riuscire a portarlo nella Capitale, tanto da fissare le visite mediche per domani mattina.