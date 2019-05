Su Il Messaggero di oggi tiene banco anche la situazione di Sergej Milinkovic-Savic. Il giocatore della Lazio, infatti, è al centro del mercato e potrebbe rappresentare il nuovo tormentone estivo. In caso di mancato accesso in Champions League, infatti, Lotito aveva promesso al calciatore di lasciarlo libero di andare (Juventus in prima fila). Inzaghi però vorrebbe cercare di trattenerlo a Roma. Intanto si lavora anche sui riscatti e le cessioni: Romulo resta, si cerca una sistemazione a Marusic e poi Tare potrà andare all'assalto di Lazzari della SPAL.