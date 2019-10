© foto di stefano tedeschi

La Lazio vince per 2 a 1 in casa contro il Rennes e l'edizione odierna de Il Messaggero titola: "Lazio, una vittoria con la testa". Dopo questa gara è inutile girarci intorno: la Lazio non può prescindere da alcuni giocatori. La vittoria contro il Rennes per 2-1 ne è la palese dimostrazione. Per un'ora le riserve fanno fatica a contrastare i francesi e subiscono per larghi tratti il gioco della squadra di Stephan. Quando Inzaghi decide poi di cambiare assetto, mandando dentro Luis Alberto e Milinkovic, la musica cambia e la Lazio ribalta il risultato conquistando una vittoria importantissima ai fini della qualificazione. Il serbo è determinante nel male e nel bene: sbaglia sul vantaggio francese poi segna il gol del pari e serve a Immobile l'assist del successo.