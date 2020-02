© foto di stefano tedeschi

Oggi la Lazio recupererà il match non giocato contro l'Hellas Verona per la Supercoppa Italiana, ed Il Messaggero titola: "Lazio, uno scatto verso il cielo". Il cielo lì, a portata di mano. Lo si può quasi toccare con un dito. Gira la testa a guardare verso il basso. La Lazio vola e lo fa sulle ali dell'entusiasmo. E poco importa che la stanchezza sia aggrappata ai muscoli di tutti. Bisogna stringere i denti e andare avanti inseguendo quel sogno inimmaginabile a inizio anno. Forse non per Lotito che aveva paragonato la sua squadra ad una Ferrari e aveva addirittura fissato un premio scudetto, facendo sgranare gli occhi ai più.