Il Messaggero: "Lazio, volata per Jony e Pavlovic è un giallo"

© foto di Mattia Verdorale

"Lazio, volata per Jony e Pavlovic è un giallo". Titola così a pagina 26 Il Messaggero sul mercato biancoceleste: Sono giorni decisivi per Jony. Per il derby e soprattutto per il tesseramento sarà una corsa contro il tempo. Il Malaga si è opposto alla cessione del suo giocatore ed è per questo che la trattativa si è rallentata e si concluderà gli ultimi giorni di mercato. Per quanto riguarda l'ufficialità dell'acquisto del difensore del Partizan Belgrado Pavlovic si dovrà aspettare l'esito di nuove visite mediche".