Il Messaggero: "Lazio vuota, Ranieri l'affonda"

Sconfitta pesante per la Lazio. La formazione biancoceleste è stata battuta nettamente a Marassi dalla Sampdoria per 3-0 dopo una partita giocata non bene dagli uomini di Simone Inzaghi. Questo il titolo in taglio alto di prima pagina dell'edizione odierna de Il Messaggero che fa anche il punto sugli altri risultati del sabato calcistico: "Lazio vuota, Ranieri l'affonda. Inter ko, Milan va in vetta. Il Napoli travolge l'Atalanta".