Il Messaggero: "Lista errata, Diawara gioca: la Roma verso lo 0-3 a tavolino"

"Lista errata, Diawara gioca: la Roma verso lo 0-3 a tavolino". Questo il titolo che si può leggere sulla prima pagina, in taglio alto, de Il Messaggero in edicola oggi in riferimento all'errore madornale in casa Roma che potrebbe costare caro: "Ci mancava pure la partita persa a tavolino. E il rischio c'è. La prima sconfitta, quella col Verona: per una leggerezza, per un errore grave, seppur in buona fede. Concorso di colpa con la Lega? Vedremo, ognuno dà la propria versione. Cosa è successo? Amadou Diawara, al momento della presentazione delle liste dei giocatori alla Lega (il regolamento della serie A prevede di consegnare prima dell'inizio del campionato un elenco di 25 giocatori - 17 più 4 più 4 - con un'aggiunta illimitata di under 22), è stato posizionato in quella sbagliata, ovvero è rimasto negli under come nello scorcio di campionato estivo, quando non aveva ancora compiuto i 23 (fatti il 17 luglio)".